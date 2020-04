Spagna: vice presidente Calvo supera coronavirus, “a lavoro dopo convalescenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del governo spagnolo, Carmen Calvo, ha superato il Covid-19 e ha iniziato la fase di recupero. La stessa Calvo lo ha confermato su Twitter. “Ho superato il Covid-19 e dopo la convalescenza tornerò al lavoro. Grazie a coloro che mi hanno accompagnato in un modo o nell'altro. Il mio sostegno e la mia solidarietà a tutti coloro che stanno attraversando questi momenti difficili perché questo virus lo sconfiggeremo uniti”, scrive Calvo. L’esecutivo spagnolo ha intanto di rafforzare il sistema sanitario pubblico per fare fronte all'epidemia da coronavirus, mettendo a disposizione delle comunità autonome "qualsiasi centro, servizio e istituzione di diagnosi clinica", come pubblicato oggi dal Boletín Oficial del Estado, la Gazzetta ufficiale della Spagna. (Res)