Armenia: premier Pashinyan, non siamo certi che il picco di contagi sia stato superato

- Il governo armeno ha dato a decine di migliaia di persone l'opportunità di tornare al lavoro: in questa fase la responsabilità maggiore spetta ai datori di lavoro perché riducano la possibilità di contagi fra i loro dipendenti. Lo ha detto in una diretta Facebook il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. "Non dobbiamo abbassare la vigilanza per poter superare questa situazione il più presto possibile o assicurarci che il picco di contagi sia già alle nostre spalle”, ha detto Pashinyan, affermando che al momento non si può affermare con certezza che questa fase sia stata superata. (Res)