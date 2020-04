Coronavirus: Torino, Confesercenti chiede piano operativo per organizzare riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prepariamoci in tempo, o quando negozi e mercati riapriranno rischieranno il flop": Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino, esprime la sua preoccupazione rispetto alle sfide che attendono le imprese del commercio e del turismo quando anche per loro si avvierà la fase 2. "È evidente - spiega - che proprio sulle nostre attività, a causa della loro stessa modalità di funzionamento, sarà concentrata particolare attenzione: ma, proprio per questo, bisogna prepararsi in tempo. Non è immaginabile che si facciano annunci quasi da un giorno all'altro e che negozi e mercati possano essere pronti". Aggiunge Banchieri: "Giustissimo pensare alle attività produttive, caratterizzate da un livello di complessità più alto, ma adottiamo lo stesso approccio anche per commercio e turismo: bisogna pensarci già da ora. La modalità dell'asporto potrebbe essere quella nell'immediato più efficace. Ma neppure questa modalità si improvvisa. E ancora: ci avviamo verso l'estate, tempo di déhors: saranno utilizzabili e, se sì, in che modo? Infine, librerie e abbigliamento, attività in cui ci si trattiene per sfogliare libri o provare capi: anche in questo caso dovranno organizzarsi per tempo". Secondo Banchieri è dunque "necessario che si apra subito un confronto con le istituzioni, anche contando sul contributo di idee di chi per mestiere è abituato a organizzare gli spazi: sto pensando ad esempio all'Ordine degli architetti e a quello degli ingegneri. L'importate è partire subito per elaborare una serie di piani operativi adeguati a qualsiasi scenario si prospetti. Altrimenti, gran parte dei commercianti non sarà in grado di cogliere immediatamente l'occasione della ripresa".(Rpi)