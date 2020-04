Nigeria: coronavirus, Buhari proroga di 14 giorni blocco attività ad Abuja, Lagos e stato di Ogun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha annunciato una proroga di altri 14 giorni del blocco nelle città di Abuja e Lagos e nello stato di Ogun al fine di contrastare la pandemia di coronavirus nel paese. Intervenendo in un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva, il presidente Buhari ha affermato che la lotta contro il coronavirus “è una questione di vita o di morte” e che la proroga del blocco è “una misura necessaria per salvare vite umane”. Il capo dello Stato ha quindi ringraziato i nigeriani per i loro sacrifici e per aver rispettato le linee guida del governo nella lotta contro la pandemia. Lo scorso 29 marzo Buhari ha annunciato il blocco delle attività nelle città di Lagos e Abuja e nel vicino stato di Ogun nel tentativo di contenere la diffusione di Covid-19. Le restrizioni riguarderanno tutte le attività commerciali e gli uffici, con l’eccezione dei soli negozi di alimentari, ospedali e altri fornitori di servizi essenziali. Il capo dello Stato ha inoltre annunciato la creazione di un fondo speciale di 40 milioni di dollari per aiutare a gestire la pandemia. Finora in Nigeria si contano 343 casi confermati di contagio e 10 morti. (Res)