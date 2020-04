Romania: atteso oggi il decreto del presidente Iohannis sulla proroga dello stato d’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il presidente della Romania, Klaus Iohannis, dovrebbe emanare un decreto sulla proroga dello stato di emergenza di altri 30 giorni. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "Mediafax". Dall'opposizione, i leader del Partito socialdemocratico (Psd), di Pro Romania (centro-sinistra), dell'Unione democratica dei magiari di Romania (Udmr), dell'Alleanza liberaldemocratica (Alde) e del gruppo delle minoranze nazionali nella Camera dei deputati hanno inviato una lettera al primo ministro liberale, Ludovic Orban, chiedendo l'organizzazione, al più presto, di riunioni di lavoro periodiche del governo con i partiti parlamentari. Le consultazioni dovrebbero essere dedicate all'analisi dei problemi con cui si confronta la Romania a causa della pandemia di coronavirus. Il 6 aprile il capo dello Stato ha annunciato che "lo stato di emergenza sarà esteso". "Siamo giunti alla conclusione che sarà necessario estendere lo stato di emergenza. Pertanto, ho chiesto al governo di presentare proposte da includere in questo decreto. Durante questa settimana elaboreremo il testo del decreto e all'inizio della prossima settimana pubblicherò un nuovo decreto che estenderà lo stato di emergenza di un altro mese", ha dichiarato Iohannis la scorsa settimana. Il capo dello Stato ha sottolineato che "questo periodo è assolutamente necessario per tenere sotto controllo l'evoluzione dell'epidemia". Il primo decreto che ha stabilito lo stato di emergenza per 30 giorni è stato emesso il 16 marzo.(Rob)