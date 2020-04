Coronavirus: test sierologici in laboratori privati, stop dalla Regione Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I laboratori privati accreditati della Campania non potranno effettuare i test sierologici per specifici anticorpi in grado di rivelare se un soggetto è entrato in contatto con il coronavirus. L'Unita' di crisi della Regione Campania ha dato lo stop e ha fatto sapere di aver chiesto un parere in merito al ministero della Salute. Le associazioni come Federlab Campania, Aspat Campania, Anisal Campania e Confindustria Campania avevano annunciato l'avvio dei test per questa mattina. (Ren)