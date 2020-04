Migranti: De Micheli, da Ong in alcuni casi riscontri positivi, in altri no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, è intervenuta sugli sbarchi dei migranti, alla luce dell'emergenza coronavirus. "Abbiamo chiesto alle Organizzazioni non governative di avere un comportamento omogeneo rispetto a quello che abbiamo fatto con le navi passeggeri, facendo riferimento ai loro Paesi - ha spiegato l'esponente dell'esecutivo a 'Omnibus', su La7 -, in modo che il nostro sistema di accoglienza non andasse in una situazione di stress organizzativo e sanitario. In alcuni casi abbiamo avuto riscontri positivi, in altri meno". De Micheli ha, poi, affermato di essere "molto preoccupata dalle discussioni di queste ore, abbiamo un Mediterraneo in questo momento sotto controllo. Non c’è alcuna intenzione di abdicare al nostro ruolo - ha aggiunto -, non abbiamo intenzione di fare alcun braccio di ferro con nessuno, ci dobbiamo aiutare per poter aiutare. Sono convinta che giorno dopo giorno arriveremo a mettere in equilibrio questo sistema". (Rin)