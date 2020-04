Burundi: coronavirus, federazione calcistica sospende il campionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione calcistica del Burundi ha sospeso il campionato locale per due settimane dopo i primi casi di contagio da coronavirus registrati nel paese. Lo rende noto la stessa federazione in un comunicato. Il Burundi era finora l'unico paese africano a non aver sospeso le partite di calcio nonostante la pandemia di coronavirus in corso. Nel paese si registrano attualmente cinque casi confermati di coronavirus e un decesso.(Res)