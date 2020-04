Coronavirus: Gentiloni a "Il Foglio", gli anticorpi del futuro sono in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervista de "Il Foglio" al commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, parte dalla crisi attuale, dalle differenze con il 2009, dalle risposte presenti e dalle aspettative future, soprattutto su ciò che l'Europa ha fatto, che l'Europa deve fare, su ciò che spetta all'Italia, agli europeisti e su ciò che dobbiamo aspettarci sui mesi che ci separano dal ritorno a una semi normalità tanto difficile quanto graduale. "Se guardiamo con attenzione alle caratteristiche di questa crisi - dice Gentiloni - capiremo che purtroppo la stagione che stiamo vivendo è unica e irripetibile. E di fronte a una stagione del genere, l'Europa non poteva che mettere in campo risposte non ordinarie per i suoi cittadini. Il punto essenziale da cogliere. a mio avviso, è che rispetto alla crisi del 2009 oggi vi è una differenza sostanziale. All'epoca, vi fu una crisi finanziaria che si trasferì prima alle banche e poi al debito sovrano. Oggi vi è una crisi sanitaria che si trasferisce direttamente sulla nostra economia reale e sta generando una crisi che non riguarda solo l'offerta ma anche la domanda. Simbolo della crisi del 2008 furono gli scatoloni di Lehman Brothers. Simbolo della crisi di oggi sono le immagini del vuoto, del deserto". "Dal punto di vista sanitario, - spiega il commissario - la crisi che viviamo oggi è simmetrica ed è simile per tutti. Ma in assenza di risposte forti e omogenee delle istituzioni politiche rischia di creare dal punto di vista economico effetti asimmetrici. E in questo senso, io credo che i cittadini europei possono essere orgogliosi rispetto a ciò che l'Europa sta facendo e devono essere esigenti rispetto a ciò che farà nei prossimi mesi". (segue) (Res)