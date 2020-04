Coronavirus: Gentiloni a "Il Foglio", gli anticorpi del futuro sono in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difficile parlare già oggi di una risposta simmetrica dell'Europa capace di creare anticorpi contro una crisi che rischia di essere asimmetrica. "Di fronte a una crisi improvvisa che colpisce tutti senza fare distinzione tra paese e paese, l'Europa ha reagito in modo rapido, forte ed efficace. Qualcuno cerca di non vedere cid che è successo, ma la verità è che nel giro di pochi giorni le nostre istituzioni hanno reagito, si sono trasformate e si sono adattate al nuovo mondo. Lo ha fatto la Banca centrale europea, la nostra istituzione più federale, aggiungendo ai suoi due bazooka già attivi prima della crisi 750 miliardi di euro aggiuntivi, da sommarsi ai 120 miliardi già caricati all'inizio dell'anno e agli 80 miliardi di euro mensili compresi nel Qe". "A questo - osserva Gentiloni - va affiancata poi l'attività abbastanza poderosa della Commissione europea, che ha preso quattro decisioni che mi sembrano oltre che importanti anche storiche: la sospensione del Patto di stabilità, la sospensione provvisoria di alcune regole relative agli aiuti di stato, la modifica delle regole di accesso ai fondi strutturali dell'Unione europea ancora disponibili e non ancora utilizzati e la proposta Sure di sostegno ai programmi contro la disoccupazione". Si è scritto che il meccanismo con cui verrà attivato il fondo Sure, che verrà finanziato anche con l'emissioni di titoli di stato, come d'altronde accade per il Mes, è lo stesso meccanismo che permetterà all'Europa, quando vi saranno le condizioni politiche, di emettere Eurobond. (segue) (Res)