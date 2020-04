Coronavirus: Gentiloni a "Il Foglio", gli anticorpi del futuro sono in Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà tuttavia semplice convincere i paesi contrari agli Eurobond a cambiare idea. "Dobbiamo superare quello che è stato il dibattito dei dieci anni passati per guardare alla realtà dei fatti. Non concentriamoci solo sugli strumenti e iniziamo a ragionare sugli obiettivi collegando le mission alle emission, ovvero le emissioni alle missioni. E' ovvio che un qualsiasi grande piano di intervento economico passi attraverso le emissioni di bond: non è che i piani li finanziamo con l'oro. Ma è altrettanto ovvio che le emissioni di bond possono avvenire laddove vi è un obiettivo concreto, visibile, chiaro e definibile. Nessuno, per capirci, vuole legare la mission dell'emissione dei bond alla mutualizzazione del debito accumulato negli ultimi trent'anni. Ripeto: nessuno". Al contrario, il commissario crede di "non essere semplicemente ottimista, che oggi vi siano le condizioni per condividere un debito legato all'emergenza in modo temporaneo, per un periodo determinato e per scopi precisi. Per farlo, e penso anche al nostro paese, occorre individuare gli obiettivi dell'emergenza e occorre dare garanzie, come è giusto che sia, che l'emissione di un bond sia legata a questo: per finanziare l'emergenza e non, per dire, per pagare quota 100. La posizione della Germania è questa. E non va demonizzata ma semplicemente capita. E così come va compreso che proprio in un paese come la Germania sta affiorando una iniziale consapevolezza in ambienti trasversali, dalla Spd alla Cdu: basta dividere strumentalmente l'Europa tra paesi arricchiti e paesi spreconi. E' ora di una nuova stagione. E' ora di andare sul mercato con prestiti comuni per finanziare un programma comune". (segue) (Res)