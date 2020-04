Coronavirus: Gentiloni a "Il Foglio", gli anticorpi del futuro sono in Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La teoria è chiara, il progetto è lineare ma la trasformazione in realtà di queste idee dovrà anche essere capace di disinnescare le recrudescenze nazionaliste che sembrano sul punto di riprendere forma all'interno dell'Europa. "Nella fase drammatica che stiamo vivendo mi sembra che stia emergendo una consapevolezza piuttosto chiara: i populismi nazionalisti nei diversi paesi si alimentano di ragioni non solo sbagliate ma anche del tutto contrapposte. In paesi come l'Italia o la Francia, i populismi nazionalisti si trovano di fronte a una doppia verità: oggi lamentano l'assenza dell'Europa, dopo aver auspicato per anni questa assenza". "E quando chiedono maggiori interventi europei - aggiunge il commissario - si accorgono che i più ostili a questa soluzione sono proprio i loro amici populisti del nord Europa. Le risposte comuni dell'Europa possono essere dunque utili e fondamentali non solo per dare ossigeno economico ai paesi ma anche per prosciugare il bacino da cui si alimentano i campioni del nazionalismo. E mai come oggi credo che sia evidente che il mix di libertà, di apertura, di rispetto dell'individuo e di sostegno al welfare che ha l'Europa sia un modello per tutto il mondo". A condizione però che l'Europa sappia dimostrare di essere oltre che decidente anche efficiente. "Questo è naturalmente il grande tema della fase che stiamo vivendo e di quella che si aprirà quando il lockdown da totale diventerà mirato. Immagino un futuro in cui in tutti i paesi del mondo, in primis in Europa, avremo, per un lungo periodo, una maggiore presenza pubblica dello stato, con nazionalizzazioni diffuse e interventi senza precedenti. Di fronte a questo modello ce ne saranno altri che si andranno a sedimentare e che cercheranno di affermarsi. Uno di questi, che non si trova solo in Asia ma lo si trova anche in alcuni paesi dell'Unione europea, è quello dominato da un capitalismo autoritario, che cerca di affermare una sua idea di protezione andando a limitare le libertà degli individui". (segue) (Res)