Coronavirus: Gentiloni a "Il Foglio", gli anticorpi del futuro sono in Europa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gentiloni pensa che "contro questo modello di capitalismo autoritario le istituzioni europee hanno il dovere di dimostrare che la presenza pubblica maggiore può essere simmetrica con una protezione maggiore e anche con una efficienza maggiore. E in questa particolare stagione io penso che un ruolo di grande responsabilità lo dovrà avere anche chi si riconosce nel mondo progressista. La più forte presenza pubblica, le maggiori esigenze di welfare, la nuova richiesta di un progetto ambientale sostenibile sul lungo termine, la necessità di uno scatto in avanti dell'Europa, il bisogno di assecondare l'esigenza sociale di stare insieme possono generare una domanda diversa rispetto a quella dell'efficienza autoritaria solo in presenza di una classe dirigente politica capace di creare un giusto mix tra protezione, progresso, capitalismo, globalizzazione". Il commissario ritiene infatti che "questa fase storica sta mettendo a nudo l'impotenza del nazionalismo, la cui dottrina si fonda sull'assunto che per essere più protetti occorre essere più isolati. Io penso che sia compito di una sinistra diversa, rinnovata, aggiornata, multilateralista, offrire soluzioni per uscire da questa crisi. Soluzioni diverse da quelle offerte in questi mesi da politici come Bernie Sanders e Jeremy Corbyn, che non hanno resistito alla tentazione di riproporre da sinistra soluzioni per proteggere i cittadini non del tutto distinguibili da quelle offerte dall'internazionale sovranista e che forse anche per questo si sono messi fuori gioco da soli". Lo dice "senza girarci attorno. Ho apprezzato gli sforzi fatti in questi mesi dal governo, ho visto un'accelerazione positiva da parte della classe dirigente italiana su un tema cruciale come quello del credito alle imprese e credo sia un giudizio comune e condiviso in Europa che in condizioni eccezionali, in mezzo a sofferenze e tragedie, l'Italia, dovendo per di più fare da battistrada in occidente sul come affrontare una pandemia, se l'è cavata bene, ha dovuto prendere decisioni inedite, lo ha fatto in modo accorto e coeso, e non c'è grande paese al mondo che alla fine, salvo rare ed effimere eccezioni, non abbia seguito il modello italiano nella gestione politica della pandemia". (segue) (Res)