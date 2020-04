Coronavirus: Gentiloni a "Il Foglio", gli anticorpi del futuro sono in Europa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che oggi mi preoccupa - continua l'ex presidente del Consiglio - non è tanto il ritorno alla normalità, cosa che purtroppo non accadrà del tutto se prima non troveremo un vaccino, ma è il ritorno molto veloce alle tradizionali dinamiche di contrapposizione politiche del nostro paese. Davvero vogliamo tornare agli scontri strumentali? Davvero vogliamo tornare alla demagogia? Davvero vogliamo affidare alla magistratura il compito di correggere le debolezze del nostro sistema sanitario? In questo mese e mezzo, l'Italia ha accumulato un certo capitale, mi verrebbe da dire patriottico. Il vuoto delle strade si è riempito di un livello inedito di coesione sociale e coscienza solidale. Ora la mia preoccupazione è che questo capitale venga disperso molto rapidamente e dirottato verso nemici di comodo come per esempio l'Europa". Sul capitale acquisito nessun dubbio, ma oggi, forse, è il momento in cui bisogna ripensare al dopo. "I temi economici sono ovviamente centrali e da commissario europeo con delega all'economia li ho ovviamente particolarmente a cuore e so bene quali sono i rischi che si corrono in questa fase. Il dibattito sulla ripresa a V o sulla ripresa a U credo sia purtroppo un dibattito superato e le previsioni che abbiamo elaborato - secondo le quali ogni mese di lockdown vale per un paese circa tre punti in meno di pil - ci dicono che la curva della crescita economica scenderà molto, e a un certo punto la discesa si stabilizzerà ma per ricominciare a salire servirà tempo e in presenza di un piano di rinascita una ripresa penso sia possibile nel 2021". (segue) (Res)