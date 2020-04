Sardegna: cartolerie e negozi per bambini chiuse fino al 26 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 2020, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di commercio al dettaglio di libri e di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché la riapertura al pubblico degli studi professionali. E’ quanto riferisce un’ordinanza della Regione Sardegna, in merito a ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covis-2019 nel territorio regionale. La decisione, secondo quanto si legge nell’ordinanza, ha tenuto in considerazione il parere espresso dal testé richiamato Comitato tecnico scientifico, ispirato ad un criterio di massima cautela, con riserva di una successiva valutazione in dipendenza dall’andamento delle curve di diffusione del virus per una riapertura a decorrere dal 27 aprile 2020. (segue) (Rin)