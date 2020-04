Coronavirus: a Milano meno pressioni sui pronto soccorso, ma curva contagi non scende come ci aspettavamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Milano la situazione è diversa rispetto a prima e anche la pressione sui pronto soccorso è molto contenuta”. Lo ha detto l’assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera intervenuto a “Mattino 5”. cità “Si tratta di una città densamente popolata – ha spiegato Gallera - dove probabilmente una serie di movimenti e relazioni, hanno portato la curva dei contagi a scendere non in maniera così decisa e netta come ci aspettavamo”. “I cittadini stanno facendo il loro dovere, ma serve uno sforzo in più e una mappatura più stringente", ha concluso l'assessore. (Rem)