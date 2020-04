Coronavirus: vicepresidente Parlamento Ue Castaldo a "Milano Finanza", avanti con gli eurobond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia sugli eurobond continua e il premier Conte ha tutto il sostegno del movimento 5 Stelle per la fase più dura della trattativa, quando rappresenterà l'Italia al Consiglio Europeo del 23 aprile che dovrà decidere come affrontare la crisi economica derivante dalla pandemia di Covid- 19. Lo annuncia a "Milano Finanza" il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo (M5S). "Il compromesso raggiunto dall'Eurogruppo è un primo passo avanti, ma il cammino è ancora lungo: dopo un negoziato difficile, siamo arrivati a un pacchetto innovativo per far fronte alla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria. Lo avremmo voluto ben più ambizioso, ma l'egoismo dell'ostruzionismo olandcse continua a far prevalere gli interessi di pochi sulle necessità impellenti dei cittadini europei". Poi spiega quali sono le misure più convincenti. "Tra le misure più importanti ritengo ci siano i 200 miliardi di prestiti alle imprese attraverso la Banca Europea per gli Investimenti, mentre sul nuovo programma Sure da 100 miliardi per proteggere i posti di lavoro messi in crisi dagli effetti della pandemia registriamo purtroppo la permanenza di uno schema di prestiti e non di sovvenzioni, con un' impostazione ancora troppo legata alle rigide condizioni dei vecchi schemi. Dobbiamo andare oltre, essere più ambiziosi in vista del cruciale Consiglio Ue che dovrà discutere e adottare il pacchetto di misure. Avremmo voluto vedere nel testo delle conclusioni una menzione diretta ed esplicita degli eurobond, anche se, indicando il lancio di un fondo per la ripresa economica finanziato da strumenti innovativi, il cosiddetto Recovery Fund, i ministri delle Finanze hanno aperto di fatto la via alla nostra proposta di emissione di obbligazioni comuni europee per raccogliere le risorse che serviranno a rilanciare le nostre economie quando saremo usciti dall'emergenza sanitaria". (segue) (Res)