Coronavirus: vicepresidente Parlamento Ue Castaldo a "Milano Finanza", avanti con gli eurobond (2)

- "Sebbene - aggiunge - non ne siano stati ancora delineati i dettagli né tantomeno l'importantissimo nodo del finanziamento del fondo stesso, compito che ora passa al Consiglio Europeo, si tratta di un primo passaggio importante verso una risposta solidale e adeguata per tutti i Paesi dell'Unione". Il Mes verrà utilizzato senza condizioni ma solo per le spese sanitarie; l'Italia non lo userà. "La posizione del Movimento 5 Stelle e quella del governo è netta e non cambierà: l'Italia non farà ricorso al Mes. Vero è che sono state eliminate le condizioni di accesso alle linee di credito del Mes per le spese sanitarie, ma restano tutti i paletti per quelle connesse al sostegno economico e, passata la crisi, tornerà pienamente in vigore l'attuale quadro normativo. Questa modifica è stata richiesta con insistenza da diversi Paesi che fanno fronte comune con il nostro sugli eurobond, ma personalmente e come MSS tutto riteniamo il Mes uno strumento obsoleto, mal concepito e ontologicamente inadatto a superare una crisi simmetrica causata da una pandemia senza precedenti, della quale siamo tutti vittime". Secondo Castaldo si tratta di "uno strumento che non ci aiuta neppure dal punto di vista economico: viene messo a disposizione solo per il 2 per cento del pil di ogni Stato, e di conseguenza anche il vantaggio di godere di condizioni di mercato più favorevoli genererebbe tutt'al più per l'Italia un risparmio di soli 600 milioni circa, rispetto alla rete di salvataggio fornita dalla Bce con il suo programma straordinario di acquisto di titoli". (segue) (Res)