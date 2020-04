Coronavirus: vicepresidente Parlamento Ue Castaldo a "Milano Finanza", avanti con gli eurobond (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurobond sono tramontati per l'opposizione della Germania. "Non direi che sono tramontati, anzi: in questa occasione la Germania si è dimostrata un po' più aperta al compromesso, prova ne sia il suo consenso alla creazione del Recovery Fund e la menzione degli strumenti finanziari innovativi che lo caratterizzeranno, anche se l'opposizione di Berlino alle proposte sul tavolo dell'Eurogruppo non è certamente nuova. Tra i Paesi che si oppongono maggiormente alla creazione di strumenti finanziari all'altezza per la soluzione della crisi c'è soprattutto l'Olanda. Alla guida di un blocco di falchi difensori di un'anacronistica quanto irrealistica disciplina dei bilanci, è contraria a tutto in campo economico, a cominciare da un bilancio europeo adeguato alle nuove sfide. E questo ancora prima che scoppiasse la pandemia: basti pensare alla difesa del vergognoso privilegio degli sconti al bilancio di cui L'Aia assieme agli altri Paesi cosiddetti frugali vorrebbe continuare a usufruire". E ora Conte continuerà la battaglia sugli eurobond. "Al tavolo dei capi di Stato e di governo europei la partita è tutt'altro che conclusa e il nostro presidente del Consiglio avrà tutto il nostro sostegno in questa dura battaglia. Ha dimostrato coerenza e grandi capacità, ho piena fiducia in lui. Ci tengo a ribadirlo ancora una volta: in una crisi come quella che stiamo vivendo non esistono alternative agli eurobond. E lavorerà con diplomazia e decisione per far capire a Berlino che l'integrazione europea sopravviverà solo con una Germania europea, non con un'Europa tedesca". (segue) (Res)