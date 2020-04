Coronavirus: vicepresidente Parlamento Ue Castaldo a "Milano Finanza", avanti con gli eurobond (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia nel Movimento 5 Stelle c'è un po' di insoddisfazione per il fatto che il governo non ha varato il reddito d'emergenza. "Per il Movimento 5 Stelle è fondamentale istituire un reddito d'emergenza per erogare aiuto a chi ne ha più bisogno, data la situazione congiunturale così dolorosa. Continuerò a spingere per realizzare questo obiettivo il più rapidamente possibile e sono convinto che il governo non lesinerà sforzi per cercare di varare questa misura già nel decreto di aprile. Dobbiamo pensare a tutte le famiglie che, prive di qualsiasi forma di sostegno, si trovano in una situazione d'emergenza". Il vicepresidente osserva inoltre che "in un momento come questo, davanti a decine di migliaia di morti e centinaia di migliaia di contagiati, i cittadini europei si aspettano un messaggio forte e immediato di unità da parte dei ministri delle Finanze europei. Invece ci ritroviamo, come spesso accade, con un'Europa spaccata. Da un lato una maggioranza di Stati membri, duramente colpiti da una crisi di cui non sono responsabili, che invoca la solidarietà propria di un vero spirito europeista: dall'altro una minoranza di Paesi del Nord Europa trincerata dietro a stereotipi e giustificazioni tanto ipocrite quanti inaccettabili, visto che proprio questi Paesi sono i primi a trarre i maggiori benefici dall'appartenenza al mercato unico europeo". L'Olanda ne è "l'esempio più eclatante: un paradiso fiscale di fatto, restio a qualsiasi forma di lotta al dumping fiscale, pervicace nel difendere privilegi ingiustificabili come i rebates, implacabile nello stigmatizzare le mancanze altrui ma fin troppo attento a nascondere la fragilità e la rischiosità sistemica del proprio sistema bancario, affetto da sovraesposizione ai derivati e alla concessione di mutui", ha concluso Castaldo. (Res)