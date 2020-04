Coronavirus: Albania, altro decesso, salgono a 24 le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono salite a 24 le vittime del coronavirus in Albania, dopo che nella notte nell'ospedale delle malattie infettive di Tirana è deceduta una donna di 68 anni. Secondo un comunicato del ministero della Sanità albanese, "la donna si trovava ricoverata da 10 giorni, in grave stato di salute, e soffriva di patologie pregresse". In Albania sono stati confermati fino adesso 467 casi positivi al Covid 19. Circa la metà solo a Tirana, seguita con 70 casi da Scutari nel nord del paese, dove negli ultimi 10 giorni i contagiati si sono triplicati. Sono intanto 52 i ricoverati, di 7 in uno grave stato di salute e altri 7 sottoposti alla terapia intensiva. Cresce nel frattempo il numero dei guariti, salito a 232 persone risultate negative dopo due test consecutivi. (Alt)