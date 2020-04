© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di persone sono state arrestate in Kenya durante le festività di Pasqua per aver infranto le misure restrittive imposte dal governo per far fronte alla diffusione del coronavirus. Lo riferisce la stampa locale. Nel frattempo si registra un nono decesso da Covid-19 nel paese, mentre il numero totale dei casi confermati è salito a 208.(Res)