Coronavirus: De Micheli, su riaperture il governo ha le idee chiare

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in merito alle decisioni in ordine sparso delle Regioni sulle riaperture delle attività, ha sottolineato che "il governo ha le idee chiare, sa che la decisione è comunque politica. Riaprire nel modo giusto, con la gradualità e la cautela necessaria - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo a 'Omnibus', su La7 - ci consentono di affrontare la prossima stagione con una maggiore tranquillità". Per De Micheli, "il governo ha tenuto una linea molto chiara, ci facciamo aiutare dalla scienza e ci assumiamo la responsabilità di ogni singola decisione: per ora, le nostre decisioni hanno prodotto degli effetti". (Rin)