Coronavirus: Cattaneo, ospedale in Fiera realizzato per essere pronti a fronteggiare emergenza

- L'ospedale alla Fiera di Milano “lo abbiamo fatto per fronteggiare un’emergenza, lombarda e non solo lombarda, noi ci auguriamo di non doverne avere necessità, ma se ci fosse necessità ci siamo organizzati con una struttura che funziona ed è in grado di dare una risposta all’emergenza”. Lo ha detto Raffaele Cattaneo, assessore all’ambiente della Regione Lombardia, ad “Agorà” su rai tre, condotto da Serena Bortone, intervenendo sull’ospedale realizzato negli spazi della fiera di Milano. (Rem)