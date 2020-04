Iraq: sesto attacco dello Stato islamico nell'area di Kirkuk nel giro di una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari iracheni sono stati uccisi e altri quattro sono stati rapiti nel corso di scontri con miliziani dello Stato islamico (Is) a sud-ovest di Kirkuk nel corso della giornata di ieri, 13 aprile. Lo hanno riferito ad "Agenzia Nova" fonti ufficiali delle forze di sicurezza irachene. Secondo queste ultime, elementi della 45ma brigata dell'esercito iracheno hanno affrontato combattenti dell'Is a Wadi Rukhaheh, nei pressi del villaggio di Tal Basal, nel distretto di Daquq. Due soldati iracheni sono stati uccisi, quattro feriti e altrettanti rapiti a seguito del sesto scontro avvenuto a sud di Kirkuk nel giro di una settimana. Un comunicato ufficiale delle forze irachene ha annunciato che la coalizione internazionale a guida statunitese ha lanciato un attacco a supporto dell'esercito di Baghdad, colpendo i miliziani dell'Is e uccidendone 23; il suddetto comunicato nega, tuttavia, il rapimento di elementi delle 45esima brigata. Il ministro iracheno della Difesa, Najah Al Shammari, ha messo in guardia dall'incremento di attachhi terroristici e con essi delle attività dello Stato islamico. Tra gli attacchi registrati nei giorni scorsi, il 9 aprile un reparto dell'esercito iracheno ha respinto un attacco dei terroristi dell'Is a sud di Kirkuk, mentre il 12 aprile miliziani dell'Is hanno attaccato un posto di blocco dell'esercito iracheno nel villaggio di Badquq. L'esercito iracheno è stato in grado di respingere l'attacco senza subire perdite, dopo che i terroristi sono fuggiti. Poco dopo però un agente di polizia è stato ucciso da un cecchino dello Stato islamico in uno dei posti di blocco della terza divisione della polizia federale, nel distretto di Hawija nel governatorato di Kirkuk. Il ministro dei Peshmerga curdi, Shorsh Ismail, ha rivelato che l'organizzazione terroristica ha formato nuovi tribunali e reintrodotto il pagamento di tributi sui civili nelle aree in cui le forze di sicurezza non controllano il territorio in Iraq. (segue) (Irb)