Iraq: sesto attacco dello Stato islamico nell'area di Kirkuk nel giro di una settimana (2)

- L'ultimo attacco a sud di Kirkuk arriva lo stesso giorno in cui il colonnello Myles B. Caggins III, portavoce della coalizione internazionale a guida statunitense, ha dichiarato al portale d'informazione curdo-iracheno "Rudaw" cha la ripresa dell’addestramento militare delle forze Peshmerga nella regione autonoma del Kurdistan iracheno potrebbe avvenire entro la fine di maggio. L’attuale sospensione delle attività è stata decisa in risposta alla pandemia da coronavirus. Un contributo importante alla stabilizzazione dell'Iraq potrebbe arrivare dalla tanto attesa formazione di un nuovo esecutivo. Il 9 aprile, il presidente della Repubblica irachena, Barham Salih, ha incaricato il capo dell’intelligence, Mustafa al Kazemi, di formare un nuovo governo. L'annuncio è giunto al termine di una riunione a Palazzo della Pace, sede della presidenza, alla presenza di diversi leader politici fra cui il presidente della Camera dei rappresentanti Mohammed al Halbusi, il leader dell'Alleanza Fatah Hadi al Ameri e il capo del Movimento nazionale della saggezza Ammar al Hakim. Prima dell’incontro vi era stata la formale rinuncia all’incarico da parte di Adnan al Zurfi, già governatore di Najaf, cui lo scorso 17 marzo lo stesso presidente Salih aveva chiesto di formare un nuovo esecutivo. Ci sono buone ragioni per ritenere che Kazemi, a differenza di Zurfi e dell’ex ministro della Comunicazione Mohammed Tawfiq Allawi (anch’egli costretto a rinunciare all’incarico prima di presentare la sua squadra di governo al parlamento), possa succedere nel mandato affidatogli. (segue) (Irb)