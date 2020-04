Coronavirus: Gallera, in futuro investire su sanità e meno burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In futuro bisognerà investire di più sulla sulla sanità e sulla telemedicina, anche riducendo la burocrazia". Lo ha detto l’assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera intervenuto oggi a “Mattino 5”. “Noi arriviamo da dieci anni in cui si sono ridotti drasticamente i fondi – ha ricordato Gallera - si è passati dal 7,3 del Pil al 6,6 ci sono state leggi che hanno ridotto il numero di posti letto e anche di medici. Nel 2017 avevamo un concorso per 100 borse di studio per medici di medicina generale quando avevaMo 150 medici che andavano in pensione. Poi negli ultimi due anni i numeri sono cresciuti, ma non in maniera sufficiente”. Gallera ha poi sottolineato che “bisogna avere norme che ci aiutino a 'sdoganare' la telemedicina: noi l'abbiamo introdotta da due anni nelle nostre delibere, ma con grandi fatiche dal punto di vista burocratico. Invece la telemedicina, dal punto di vista della sorveglianza del territorio, è strategica”. (Rem)