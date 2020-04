Russia: coronavirus, laboratori Invitro iniziano a condurre test per gli ospedali di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I laboratori della rete Invitro hanno iniziato a condurre test per il coronavirus per le istituzioni mediche della capitale russa. Lo ha dichiarato il servizio stampa della società medica privata. In precedenza, la compagnia aveva annunciato la sospensione dell'accettazione di materiale biologico, per motivi di sicurezza. "Il laboratorio di Mosca Invitro ha iniziato i test per il coronavirus. Come a Novosibirsk, funge da laboratorio centralizzato, prendendo biomateriali da istituzioni mediche statali, cliniche e ospedali", ha dichiarato la società a "Ria Novosti". Il laboratorio eseguirà fino a mille test al giorno. Per lo studio, vengono utilizzati i sistemi del produttore russo Vector-Best. Secondo i dati diffusi in precedenza dall'Agenzia per la tutela del consumatore ad oggi sono oltre 1,4 milioni i test condotti in tutta le Federazione Russa; 133 mila sono le persone sotto osservazione.(Rum)