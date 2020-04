Coronavirus: Bulgaria, salgono a 695 i casi confermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi confermati di coronavirus in Bulgaria sono saliti a 695, dopo l'accertamento di 19 ulteriori contagi. Lo ha affermato il capo della task force bulgara contro l'emergenza, generale Ventsislav Moutafchiiski, nell'odierno punto stampa sulla situazione. Sono 35 i morti confermati per il coronavirus nel paese dell'Europa sud-orientale; il tasso di mortalità è quindi del 4,9 per cento. Stando ai modelli matematici, il picco dei contagi in Bulgaria dovrebbe essere vicino. Moutafchiiski ha infine ringraziato l'ambasciata statunitense a Sofia per la donazione di 6500 tamponi per i test.(Bus)