Asia: previsti per oggi vertici Asean in risposta alla pandemia di Covid-19 (5)

- La presidenza vietnamita dell’Asean era attesa nel suo svolgimento per le sue profonde implicazioni geopolitiche, emerse con chiarezza proprio negli ultimi giorni, tramite il uovo aumento delle tensioni territoriali tra Hanoi e la Cina nel Mar Cinese Meridionale. Il Vietnam ha aderito all’Asean nel 1995, dopo la fine della Guerra fredda; da allora, Hanoi ha giocato un ruolo di sempre maggior peso all’interno dell’Associazione, incluse due presidenze di turno, nel 1998 e nel 2010. Ciò ha concesso al paese di promuovere efficacemente le proprie priorità, inclusa la creazione di nuove istituzioni comunitarie e l’espansione dei legami tra l’Associazione e altre potenze globali. La presidenza di turno di quest’anno coincide con il 25mo anniversario dell’adesione di Hanoi, ed era attesa come uno snodo cruciale per i negoziati relativi all’accordo di partenariato economico Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), che oltre all’Asean coinvolgono altre grandi economie asiatiche e non, come Cina, Giappone, India e Corea del Sud. (segue) (Fim)