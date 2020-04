Cina: coronavirus, a Pechino rischio casi importati per tutto il mese di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progressivo aumento del numero di contagi da coronavirus in tutto il mondo comporterà la permanenza a Pechino del rischio di casi importati da metà a fine aprile. Lo ha affermato Pang Xinghuo, vicedirettore del Centro municipale di controllo e prevenzione delle malattie, secondo cui la capitale della Cina ha denunciato un totale di 173 casi importati a partire dall'inizio di aprile, secondo i dati aggiornati domenica 12 aprile. Nel frattempo, la capitale non ha visto nuovi casi trasmessi localmente per 20 giorni consecutivi. Ad oggi non sono stati segnalati casi confermati da persone che sono tornate a Pechino dalla provincia di Hubei e dalla capitale provinciale Wuhan, epicentro della pandemia, dall'8 aprile, quando è stato revocato l'isolamento provinciale durato 76 giorni. Dall'8 aprile sono stati condotti test dell'acido nucleico su 1.037 persone da Wuhan a Pechino, e i risultati sono stati tutti negativi. Pang ha affermato che Pechino adotterà misure di prevenzione e controllo rigorose, accurate, ordinate e dinamiche. Gli individui ad alto rischio saranno sottoposti a test dell'acido nucleico, nonché a una rigorosa quarantena domestica o collettiva.(Cip)