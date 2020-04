Coronavirus: Pechino apprezza posizione Russia nei confronti dell'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina apprezza la posizione obiettiva ed equa della Russia nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ed è disposta a collaborare con la comunità internazionale, compresa la Russia, per sostenere il ruolo guida dell'Oms nella cooperazione globale contro la pandemia. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", riportando che domenica il ministero degli Esteri russo ha affermato che Mosca ritiene le accuse degli Stati Uniti contro l'Oms un tentativo di Washington di spostare la responsabilità della situazione epidemiologica nel paese. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha dichiarato durante una conferenza stampa che di fronte alla grave minaccia rappresentata dal coronavirus, la comunità internazionale può vincere la battaglia solo stabilendo una visione di comunità dal futuro condiviso per l'umanità e rispondendo in maniera unita. (segue) (Cip)