Cina: Consiglio di Stato approva costituzione zona pilota nello Jiangxi

- Il Consiglio di Stato della Cina ha approvato l'istituzione di una zona pilota di economia aperta nella provincia orientale di Jiangxi, secondo una circolare pubblicata ieri dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). Secondo la circolare, la costruzione della zona pilota aderirà a nuovi concetti di sviluppo, tesi a promuovere uno sviluppo di alta qualità e concentrarsi sulla riforma strutturale dal lato dell'offerta. Inoltre, la nuova zona dovrebbe integrarsi attivamente nella costruzione congiunta della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta), partecipare allo sviluppo della cintura economica del Fiume Azzurro (Yangtze) e coordinarsi con la costruzione dell'area della Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao e lo sviluppo integrato del Delta del Fiume Azzurro. (segue) (Cip)