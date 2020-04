Auto: Cina, Byd stima crollo profitti fino al 93 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Byd, il principale produttore cinese di veicoli a nuova energia (Nev), si attende un calo dell'utile netto tra il 79,9 per cento e il 93,3 per cento su base annua nel primo trimestre del 2020, a seguito del forte calo delle vendite di Nev causato dall'epidemia di Covid-19. Byd prevede di riportare da 50 milioni di yuan (circa 7,1 milioni di dollari) a 150 milioni di yuan (21,3 milioni di dollari) di utile netto nei tre mesi sino a marzo, rispetto ai 749,7 milioni di yuan (106,5 milioni di dollari) nello stesso periodo di un anno fa, ha riferito la casa automobilistica in una nota alla Borsa valori di Shenzhen. L'epidemia di Covid-19 e il rallentamento della crescita economica hanno avuto un impatto significativo sulla domanda del mercato automobilistico, causando forti cali nelle vendite di Nev. Nel periodo gennaio-marzo, le vendite di Nev sono crollate di quasi il 70 per cento su base annua a 22.192 unità, mentre le vendite di veicoli a benzina sono scese di circa il 12 per cento a 39.081 unità, ha rivelato la scorsa settimana Byd. (segue) (Cip)