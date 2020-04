Auto: Cina, Byd stima crollo profitti fino al 93 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cai Ronghua della Ndrc ha affermato in una conferenza stampa che il settore automobilistico cinese rimarrà stabile e positivo a lungo termine, nonostante il calo delle vendite di auto negli ultimi due anni. "L'industria automobilistica sta attraversando una fase di adattamento dall'espansione della quantità al miglioramento della qualità e ha ancora un enorme mercato in futuro", ha spiegato. La proprietà automobilistica cinese è ancora in ritardo rispetto ai paesi sviluppati che hanno molto spazio per la crescita in futuro, considerando l'aumento del reddito dei residenti, il miglioramento dei consumi e l'urbanizzazione, ha proseguito il funzionario. Di fronte ai cambiamenti nel settore, Cai ha affermato che la Cina ha implementato politiche per ottimizzare l'ambiente dei consumi e liberarne il potenziale per attenuare l'impatto dell'epidemia di Covid-19 e i cambiamenti nella crescita del mercato automobilistico. Nel frattempo, con l'obiettivo di uno sviluppo di alta qualità, è emersa una tendenza alla trasformazione e all'aggiornamento del settore, per sviluppare veicoli elettrici a basse emissioni, a risparmio energetico e auto intelligenti, ha spiegato Cai. (segue) (Cip)