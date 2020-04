Auto: Cina, Byd stima crollo profitti fino al 93 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stato attuale, le principali imprese automobilistiche cinesi hanno ripreso completamente il lavoro e la produzione giornaliera è gradualmente tornata a oltre il 75 per cento dello stesso periodo dell'anno scorso, mentre gli ordini dei concessionari sono tornati a oltre il 65 per cento dei livelli normali", ha aggiunto Cai Ronghua . Il mercato cinese delle autovetture ha registrato un forte recupero su base mensile a marzo, con vendite al dettaglio che hanno raggiunto 1,04 milioni, in crescita del 300 per cento rispetto a febbraio, secondo l'Associazione di auto per passeggeri cinese. Anche le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) sono balzate del 400 per cento a 56 mila unità da febbraio, ha riferito l'associazione. (segue) (Cip)