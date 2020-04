Ue: Dombrovskis, fondo ricostruzione finanziato con obbligazioni garantite da Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pianificato dalla Commissione europea per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il fondo per la ricostruzione sarà finanziato con obbligazioni “sostenute da una garanzia degli Stati membri” dell'Ue. È quanto dichiarato dal vicepresidente della Commissione europea per gli Affari economici, Valdis Dombrovskis, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Commissario europeo per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali, Dombrovkis afferma di poter immaginare che il fondo per la ricostruzione avrà una disponibilità di 1,5 mila miliardi di euro, aggiungendo che l'ammontare non è stato ancora deciso. La questione verrà discussa al Consiglio europeo che si terrà il 24 aprile prossimo in teleconferenza. Al momento, Dombrovskis non ha chiarito se le obbligazioni europee che potrebbero essere introdotte siano gli eurobond, strumenti per la comunitarizzazione del debito proposti da Itali, Francia, Spagna e altri Stati membri per far fronte alla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Oltre al fondo per la ricostruzione della Commissione europea, le iniziative dell'Ue per far fronte alla crisi prevedono, come stabilito dall'Eurogruppo il 9 aprile scorso, linee di credito precauzionali del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per gli Stati membri fino a 240 miliardi di euro. Vi è poi un fondo di garanzia della Banca europea degli investimenti (Bei) per prestiti alle imprese con cui verranno mobilitati fino a 200 miliardi di euro. A ciò si aggiunge il programma “Sure” della Commissione europea, con 100 miliardi di euro per il finanziamento della cassa integrazione dei lavoratori a tempo indeterminato nei paesi membri dell'Eurozona. (Geb)