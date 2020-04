Cina: coronavirus, 89 nuovi casi di contagio di cui tre autoctoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione sanitaria nazionale cinese ha segnalato 89 nuovi casi confermati di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, di cui 86 importati. Sono stati inoltre segnalati tre nuovi casi trasmessi a livello nazionale, tutti nella provincia del Guangdong, ha dichiarato la commissione. Non sono stati segnalati nuovi casi confermati nella provincia centrale di Hubei, focolaio della pandemia: nelle ultime 24 ore la provincia non ha riportato nuovi decessi. Il bilancio giornaliero è il peggiore segnalato in Cina da un mese a questa parte. La Commissione sanitaria provinciale ha riferito che Hubei conta 610 casi asintomatici sotto osservazione medica, secondo i dati aggiornati a ieri. (segue) (Cip)