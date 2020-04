Cina: coronavirus, 89 nuovi casi di contagio di cui tre autoctoni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 25 pazienti Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali nella giornata di ieri. Dei 219 pazienti trattati negli ospedali cinesi, 32 sono ancora in gravi condizioni e 37 in condizioni critiche. Hubei ha riferito finora 67.803 casi confermati di Covid-19 in totale, di cui 50.008 a Wuhan, capitale della provincia. Tre nuovi casi sospetti, tutti di importazione, sono stati segnalati lunedì, due a Shanghai e uno nella regione autonoma della Mongolia interna. Un totale di 75 pazienti affetti da Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali ieri nella Cina continentale, ha riferito la commissione. Complessivamente 77.738 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero entro la fine di ieri, un totale di 82.249 casi confermati di Covid-19 sono stati segnalati nel paese e 3.341 persone sono decedute a causa della malattia. (Cip)