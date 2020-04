Trasporto aereo: Lot annulla l'acquisto di Condor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera polacca Lot ha annullato l'acquisto della concorrente tedesca Condor. Già controllata dall'operatore turistico britannico Thomas Cook fallito a settembre del 2019. È quanto annunciato dalla stessa Lot “senza fornire motivazioni”, riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Ora, Condor è in cerca di un nuovo proprietario e vede nel governo federale “un possibile salvatore”. Intanto, tra le possibile soluzioni, si prevede che un fiduciario possa guidare l'azienda fino alle discussioni su una nuova vendita. Vi sono diverse opzioni allo studio, tra cui la partecipazione diretta dello Stato. Tuttavia, nel governo federale, tale opzione non pare riscuotere particolare favore. “Il tempo stringe”, perché il 15 aprile prossimo scadrà il prestito da 380 milioni di euro erogato dalla banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw) per mantenere Condor operativa. La compagnia non ha richiesto una proroga del finanziamento, ma ha optato per gli aiuti stanziati dal governo federale contro la crisi provocata dalla pandemia di coroanvirus. (Geb)