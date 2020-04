Germania: coronavirus, Accademia scienze, partecipazioni statali solo in casi estremi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia del coronavirus, il governo federale dovrebbe ricorrere alle partecipazioni statali “esclusivamente per stabilizzare le aziende in situazione di emergenza estrema”. È quanto afferma l'Accademia nazionale delle scienze tedesca Leopoldina, che ha sede ad Halle in Sassonia-Anhalt, nel rapporto “Superare la crisi in maniera sostenibile”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per la Leopoldina, “Con la scadenza delle attuali misure di politica sanitaria, a medio termine sarebbero necessari ulteriori impulsi di politica fiscale espansiva” al fine di sostenere le imprese. Tali iniziative potrebbero consistere in sgravi fiscali. Andrebbero poi aumentati gli investimenti pubblici, per esempio nella sanità, nelle infrastrutture digitali e nella protezione del clima. “La crisi richiede assolutamente la solidarietà europea”, evidenzia la Leopoldina, i cui esperti chiedono poi che il governo federale aderisca ai principi dell'economia di mercato nella gestione della crisi. Pertanto, le misure di politica economica attuate durante la pandemia “devono essere ridotte o adeguate al più presto a favore di una gestione sostenibile nel quadro di un'organizzazione di libero mercato”. In precedenza, il cancelliere tedesco Angela Merkel aveva definito lo studio della Leopoldina sul coronavirus “molto importante” per gli sviluppi futuri delle misure restrittive attuate dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender per contenere il contagio. Nella giornata di domani, 15 aprile, Merkel discuterà in teleconferenza con i primi ministri dei Laender sul futuro dei provvedimenti restrittivi, prorogati da ultimo fino al 19 aprile prossimo. (Geb)