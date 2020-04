Migranti: la Aita Mari salva 47 profughi nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Aita Mari - operata dall'organizzazione non governativa spagnola Salvamento marítimo humanitario - ha salvato 47 migranti imbarcati su un gommone in navigazione nel Mediterraneo nella giornata di ieri, 13 aprile. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le operazioni di soccorso sono iniziate a seguito di consultazioni con le autorità di Malta. La Aita Mari ha quindi chiesto un porto sicuro dove far sbarcare i profughi. Tuttavia, come l'Italia, Malta ha chiuso i propri porti a causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Il primo ministro maltese Robert Abela ha difeso la posizione del suo governo affermando che “questa decisione non ha nulla a che fare con il razzismo o il colore della pelle”. Nella crisi sanitaria, ha proseguito Abela, “non è possibile effettuare operazioni di salvataggio in alto mare” ed è necessario “scegliere tra la salute a Malta ed altro”.(Geb)