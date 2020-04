Coronavirus: Russia, 13 nuovi decessi a Mosca nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Mosca nell’ultima giornata sono morte 13 persone positive al coronavirus. È quanto riferito dal dipartimento per il monitoraggio dell’emergenza Covid-19, specificando che la maggior parte delle vittime presentava altre patologie. Uno dei pazienti è stato curato in una clinica privata. L'età dei morti va dai 29 agli 80 anni. In Russia, secondo gli ultimi dati forniti, sono 18.328 i casi di contagio, dei quali 2.558 sono stati registrati nelle ultime 24 ore.(Rum)