Aerospazio: Faury (Airbus), al momento no ad aiuti di Stato contro crisi coronavirus

- Per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il consorzio aerospaziale europeo “al momento non ha bisogno di iniezioni di apporti di capitale da parte dello Stato e ora cerca di aiutarsi da sé, ma mai dire mai”. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Airbus, Guillaume Faury, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Per Faury, Airbus è al sicuro quando si tratta di liquidità, grazie alla buona situazione all'inizio della crisi e anche perché una linea di credito aggiuntiva è stata sottoscritta a febbraio. “Non stiamo chiedendo un salvataggio, nessuna forma di apporto di capitale o una partecipazione statale più elevata”, ha evidenziato l'Ad di Airbus. In precedenza, il governo francese aveva reso noto che il consorzio aveva bisogno di miliardi di euro in aiuti di Stato per far fronte alla crisi. Il ministro dell'Economia e delle finanze francese, Bruno Le Maire, aveva annunciato che “le società strategicamente importanti saranno protette" o addirittura nazionalizzate. L'industria automobilistica francese e la compagnia aerea franco-olandese e Air France-Klm potrebbero essere le prime destinatarie dei sussidi pubblici. Per “Handelsblatt”, Airbus “potrebbe seguire, ma Faury non vuole saperne nulla al riguardo”. (Geb)