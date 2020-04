Germania: secondo l'Accademia delle scienze un graduale ritorno alla normalità è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la Germania affronta la pandemia di coronavirus, nel paese è possibile un graduale ritorno alla normalità. È quanto afferma l'Accademia nazionale delle scienze tedesca Leopoldina, che ha sede ad Halle in Sassonia-Anhalt, nel rapporto “Superare la crisi in maniera sostenibile”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per la Leopoldina, le scuole primarie e secondarie di primo grado della Germania devono essere “riaperte gradualmente al più presto possibile, a determinate condizioni”.A tal fine, il numero di infezioni da coronavirus deve essere “stabilizzato a un livello basso” e devono essere osservate le note norme igieniche. Inoltre, la Leopoldina si dichiara a favore dell'obbligo di indossare le maschere protettive, per esempio su autobus e treni. Intanto, a determinata condizioni, diversi settori della vita pubblica potrebbero essere normalizzati in maniera graduale. In primo luogo, porterebbero essere riaperti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, le imprese del settore dell'ospitalità e gli uffici pubblici.Potrebbero poi essere ripresi i viaggi, anche per motivi di lavoro, nonché gli eventi sociali, culturali e sportivi. A tal fine, prima è necessario garantire “su base regolare le capacità di riserva” del settore ospedaliero. Un ulteriore prerequisito è che le norme igieniche siano rispettate in modo disciplinato. In precedenza, il cancelliere tedesco Angela Merkel aveva definito lo studio della Leopoldina sul coronavirus “molto importante” per gli sviluppi futuri delle misure restrittive attuate dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender per contenere il contagio. Nella giornata di domani, 15 aprile, Merkel discuterà in teleconferenza con i primi ministri dei Laender sul futuro dei provvedimenti restrittivi, prorogati da ultimo fino al 19 aprile prossimo. (Geb)