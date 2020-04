Corea del Sud: elezioni parlamentari, Partito democratico in vantaggio nei sondaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha tenuto la scorsa settimana le operazioni di voto anticipato in vista delle elezioni parlamentari in programma il 15 aprile. Gli aventi diritto si sono recati presso 3.508 seggi elettorali tra le 6 e le 18 del 10 ed 11 aprile, secondo quanto comunicato dalla Commissione elettorale nazionale della Corea del Sud. Garantire la sicurezza sanitaria presso i seggi è divenuta la priorità delle autorità elettorali del paese. La Commissione ha sollecitato gli elettori a indossare mascherine e rispettare distanze minime di sicurezza; all’ingresso dei seggi è stata predisposta la misurazione della temperatura corporea degli elettori, che si sono dovuti disinfettarsi le mani e indossare guanti in lattice prima di maneggiare le schede. La Commissione elettorale ha inoltre istituito seggi elettorali ad hoc nelle strutture dove sono trattati i pazienti affetti da Covid-19 affetti da sintomi lievi. (segue) (Git)