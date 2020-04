Filippine: coronavirus, governo rilassa blocco operatori sanitari in uscita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine ha deciso di rilassare il divieto di uscita per gli operatori sanitari filippini con contratti professionali all’estero, che era stato varato all’inizio di aprile per rafforzare la risposta sanitaria del paese alla pandemia di coronavirus. “Le infermiere e gli altri operatori sanitari con contratti in essere all’estero potranno lasciare il paese”, ha annunciato ieri, 13 aprile, il segretario agli Esteri Teodoro Locsin, che già nei giorni scorsi aveva personalmente criticato il provvedimento, definendolo incostituzionale. Locsin ha precisato però che le domande per l’esercizio di professioni di ambito sanitario all’estero verranno “congelate sino a ulteriore notifica”. Il segretario di Gabinetto filippino, Karlo Nograles, ha precisato che potranno lasciare il paese tutti i professionisti sanitari con contratti firmati prima dell’8 marzo. (segue) (Fim)