Filippine: coronavirus, governo rilassa blocco operatori sanitari in uscita (5)

- Il mese scorso il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha sospeso gli spostamenti da e verso l’area metropolitana di Manila per un mese, e autorizzato l’imposizione di rigide misure di quarantena nell’area, per combattere la diffusione del nuovo coronavirus nel paese. Duterte ha anche bandito i grandi assembramenti di persone nella capitale, sospeso gran parte delle attività governative non essenziale e prorogato il blocco delle attività di insegnamento. Il presidente ha annunciato le nuove, drastiche misure nel corso di un discorso rivolto alla nazione nella serata del 12 marzo, dopo essersi personalmente sottoposto al test per il nuovo coronavirus a fini cautelari. “Questa non è una legge marziale. Non si tratta nemmeno di qualcosa di straordinario”, ha dichiarato il presidente, nel tentativo di arginare le esibizioni di panico delle ore precedenti. (segue) (Fim)