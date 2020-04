Corea del Sud: industria Ict verrà duramente colpita dal coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Industria dell’informazione e delle comunicazioni (Ict) della Corea del Sud risentirà pesantemente delle ricadute economiche della pandemia di coronavirus, specie in termini di minore spesa da parte delle aziende. E’ la previsione formulata oggi, 14 aprile, dalla società di ricerca Idc Korea. La spesa globale in sistemi Ict calerà significativamente quest’anno a causa del ricorso delle aziende a protocolli di gestione emergenziali e provvedimenti di riduzione dei costi a breve termine, secondo la società. Nel suo rapporto “Korea Ict 2020 Market Outlook”, Idc Korea ha rivisto al ribatto le proiezioni di crescita annua del settore al 2,4 per cento, rispetto alla precedente stima del 3,1 per cento. Il rapporto ipotizza due differenti scenari per il settore tecnologico: il più probabile prevede un rientro dell’emergenza sanitaria globale entro la fine del secondo trimestre 2020; il secondo scenario, più pessimistico, prevede invece che le ricadute economiche della crisi globale in atto si protraggano più a lungo: in tal caso, il tasso di crescita del settore Ict calerebbe ulteriormente, ad appena lo 0,5 per cento annuo. (segue) (Git)