Corea del Sud: industria Ict verrà duramente colpita dal coronavirus (7)

- La banca centrale della Corea del Sud (Banca do Corea, Bok) ha annunciato il mese scorso che inietterà una quantità illimitata di liquidità nelle istituzioni finanziarie del paese nell’arco dei prossimi tre mesi, fino alla fine di giugno, per contrastare la volatilità causata sul mercato dalla pandemia del nuovo coronavirus. “La Banca di Corea ha deciso di garantire alle istituzioni finanziarie una quantità di liquidità illimitata per ridurre le ricadute economiche della Covid-19, e rimuovere le incertezze che gravano sul mercato finanziario”, recita una nota della banca centrale. La nota aggiunge che la Bok espanderà la platea delle società e delle obbligazioni oggetto delle operazioni di repo della banca centrale. A partire dal mese di aprile e fino alla fine di giugno, la banca centrale effettuerà acquisti regolari di obbligazioni locali con cadenza settimanale. (segue) (Git)